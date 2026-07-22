Зять Роналду обвиняется в организации петушиных боев

Зять Роналду попал под следствие по делу о петушиных боях

Бизнесмен Александр Бертолуччи, муж сестры Криштиану Роналду Кати Авейру, попал под следствие полиции бразильского штата Рио-Гранде-ду-Сул. Об этом сообщает Metropoles.

Мужчину подозревают в причастности к организации петушиных боев.

Бертолуччи — предприниматель из Рио-Гранде-ду-Сул. Пара состоит в браке с 2017 года и также ведет совместный бизнес. Они управляли рестораном Casa Aveiro by Dolores, вдохновленным португальской кухней и историей семьи Роналду.

На чемпионате мира 2026 года португальцы проиграли Испании в 1/8 финала со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге форвард так и не стал победителем мирового первенства.

Роналду остается мировым рекордсменом по числу голов и матчей за сборную: на его счету 146 голов в 233 официальных встречах.

Лучшим достижением Португалии на чемпионате мира остается четвертое место в 2006 году. Роналду тогда уже играл за национальную команду.

Ранее Роналду поставил лайк под видео с теорией заговора о связи ФИФА и Аргентины.