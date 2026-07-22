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Тренеру английского клуба предъявили обвинения в шпионаже

Тренеру «Саутгемптона» Эккерту предъявили обвинения в шпионаже за соперниками
Paul Blake/IMAGO/Global Look Press

Главному тренеру английского «Саутгемптона» немцу Тонде Эккерту предъявлены обвинения в трех случаях шпионажа за соперниками в период с декабря 2025 года по май 2026 года. Об этом сообщает Футбольная ассоциации Англии (FA) в социальной сети X.

«Утверждается, что главный тренер вел себя неподобающим образом и/или подрывал репутацию игры, руководя и/или разрешая наблюдение за тренировками «Оксфорд Юнайтед», «Ипсвич Таун» и «Мидлсбро» перед матчами «Саутгемптона» против этих клубов в декабре 2025-го, апреле 2026-го и мае 2026 года соответственно», — указано в публикации.

19 мая 2026 года Независимая дисциплинарная комиссия Английской футбольной лиги (EFL) исключила «Саутгемптон» из финала плей‑офф Чемпионшипа. В связи с эти клуб был лишен возможности бороться за выход в Английскую премьер-лигу.

Причиной для такого наказания стали многочисленные факты несанкционированной съемки тренировок соперников. Речь идет о шпионаже в отношении трех клубов: в декабре 2025 года перед матчем с «Оксфордом», в апреле 2026 года перед игрой с «Ипсвичем» и в мае перед полуфиналом плей-офф с «Мидлсбро».

EFL предъявила клубу обвинения по двум статьям регламента: правилу 3.4 (требование добросовестных отношений между клубами) и правилу 127 (запрет на наблюдение за тренировками соперника в течение 72 часов до матча). При этом, как указывается, клуб признал свою вину. Помимо исключения из борьбы за АПЛ с «Саутгемптона» снимут четыре очка на старте Чемпионшипа сезона-2026/27.

Ранее еще одна организация признала Лионеля Месси лучшим игроком ЧМ-2026.

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