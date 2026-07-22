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«Там другая специфика»: Журова о возможном назначении Инфантино на пост главы ООН

Журова считает, что Инфантино может справиться с задачами на посту главы ООН
MANDEL NGAN/Reuters

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» отреагировала на желание президента США Дональда Трампа видеть главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на посту генерального секретаря ООН.

«Удивительное предложение Трампа. В ООН немного другая специфика работы и задач. Понятно, что человек такого уровня может с чем угодно справиться. Еще не факт, что Инфантино не переизберут на пост главы ФИФА.
Мне казалось, что ООН руководят люди, связанные с политикой, дипломатией. Футбол является коммерциализированной историей. Ему будет сложно расстаться с футболом, он столько лет в нем.

Я понимаю, за что европейцам можно его не любить, Европа сейчас выступает против России, а Инфантино заявлял, что отстранение россиян ничего не дало. Насколько слово Трампа может быть значимым в вопросе выбора главы ООН? Оно веское, но не является окончательным. Трамп любит взбудоражить общественность. Он своим желанием точно общественность взбудоражил», — сказала Журова.

Полномочия нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Ранее Инфантино поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира.

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