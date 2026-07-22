«Футбол на высоком уровне»: Аршавин оценил ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин в интервью FONtour поставил чемпионату мира — 2026 в США, Канаде и Мексике 9 баллов по 10-балльной шкале.

«Да, [все по делу]. Самая сильная команда победила, с самыми сильными футболистами. Может, их суперзвезда играла не так ярко, но все остальные провели турнир очень ровно. И командный футбол был на очень высоком уровне», — указал он.

При этом он отметил, что мундиалю в России в 2018 году он был поставил десять баллов.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее Лионель Месси вернулся в Аргентину, чтобы провести время с болеющим отцом.