Петросян ответила на слухи, что рассталась с Тутберидзе по телефону

Фигуристка Петросян опровергла слухи о расставании с Тутберидзе по телефону

Российская фигуристка Аделия Петросян, объявившая ранее об уходе от Этери Тутберидзе, опровергла появившуюся в СМИ информацию, что она сообщила о своем уходе тренерскому штабу по телефону.

«Почему по телефону? Вы правда верите всей ерунде, которую распространяют? Каждый из моих тренеров мне очень дорог, и со всеми я говорила лично», — написала она в комментариях своего Telegram-канала.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Она сама больше не делала никаких комментариев о своем будущем.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее стало известно, почему Петросян ушла от Тутберидзе.