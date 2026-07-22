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Сафонов вернулся в Париж для подготовки к новому сезону

Сафонов вернулся в Париж и начал подготовку к новому сезону в составе «ПСЖ»
Andrew Boyers/Reuters

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов вернулся в Париж и начал подготовку к новому сезону в составе команды. Об этом сообщила его супруга Марина Кондратюк в своем Telegram-канале.

«Мой муж заговорил на французском, а значит, мы вернулись на базу. Уже завтра утром в кампусе он продолжит цикл персональных тренировок, которые начал 10 дней назад в Москве», — написала она.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее стало известно, в каком статусе Сафонов начнет сезон в «ПСЖ».

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