Глава ФИФА Инфантино обратился к сборной Испании после победы на чемпионате мира

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравил сборную Испании с победой на чемпионате мира — 2026.

«Спустя 16 лет после завоевания трофея в ЮАР Испания снова стала чемпионом мира. Испанский футбол открывает новую золотую главу в своей истории, и это достижение запомнится поколениям. Празднуйте вместе со своими семьями, болельщиками и своей страной. Вы заслужили свое место в истории», — написал он.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол. После завершения матча аргентинцы устроили стычку с испанцами.

Ранее Инфантино восхитился сборной Аргентины после финала ЧМ-2026.