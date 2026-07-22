Власти Германии настояли на неучастии россиян в Европейских юношеских играх глухих

Власти Германии настояли на том, чтобы российские спортсмены не принимали участие в Европейских юношеских играх глухих. Об этом заявил вице‑президент Сурдлимпийского комитета России Владимир Веселли в комментарии «Матч ТВ».

«Всякие отписки, сказали, что это решение местных властей. Им сказали, что, если они пригласят российских спортсменов, то могут вообще не рассчитывать на их ресурсы и проводить турнир на собственные средства, поэтому DGSV побоялась, потому что всего четыре месяца осталось до Европейских юношеских комплексных игр», — указал он.

Соревнования запланированы на август 2026 года в Ганновере. В качестве официального обоснования DGSV сослалась на то, что народ Германии не согласится с участием России в турнире.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в Госдуме назвали абсурдом недопуск россиян к Европейским юношеским играм глухих.