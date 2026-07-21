«Црвена Звезда» с Тикнизяном выиграла первый матч в Лиге чемпионов

Сербская «Црвена Звезда» обыграла клуб «Ларн» из Северной Ирландии в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Инвер Парк» в Северной Иралндии, завершилась с результатом 4:0. Счет в матче открыл Бруно Дуарте, который на 26-й минуте реализовал пенальти. На 55-й минуте Василие Костов забил второй мяч сербского клуба, его ассистентом выступил Осман Букари. Через 12 минут Дуарте оформил свой второй гол в этой игре с передачи Мохаммада Абу Фани. Мухаммед Чам Сарачевич забил четвертый мяч сербской команды.

Российский футболист «Црвены» Наир Тикнизян результативными действиями не отличился. Он летом 2025 года перешел из московского «Локомотива» в «Црвену Звезду», подписав с сербским клубом трехлетний контракт.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра состоится в сербском Белграде 29 июля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:00 по московскому времени. Для сербского клуба это противостояние первое в Лиге чемпионов сезона-2026/27, «Ларн» начал свой путь с первого квалификационного раунда, где одолел клуб «Тре Фиори» из Сан-Марино.

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