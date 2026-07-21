Глава ФИФА восхитился сборной Аргентины после финала ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на своей странице в социальной сети восхитился сборной Аргентины после завершения финала чемпионата мира — 2026.

«Какой исключительный турнир провела сборная Аргентины на чемпионате мира! Незабываемое возвращение и боевой дух, вдохновившие миллионы, подарили футбольным болельщикам по всему миру незабываемые моменты, которые никогда не сотрутся из памяти», — написал он.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

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