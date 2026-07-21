«Выход только один»: на Украине уверены, что страны ЕС не остановят возвращение России

Украинский гимнаст Олег Верняев, который является олимпийским чемпионом 2016 года на брусьях, заявил, то инициатива девяти стран Евросоюза никак не помешает российским спортсменам вернуться на международные соревнования. Его слова приводит украинский сайт BLIK.

«Большое спасибо странам Европейского Союза за эту поддержку. Действительно приятно, что люди это понимают. Но без весомых стран мы, к сожалению, этого не сделаем. Поэтому у нас выход только один — работать, стараться бороться за медали, побеждать и быть хотя бы на одну позицию выше россиян», — указал он.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

14 июля Эстония с рядом стран-партнеров обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые снимают санкции со спортсменов России и Белоруссии. Письмо подписали Эстония, Швеция, Литва, Латвия, Нидерланды, Румыния, Польша, Финляндия и Дания.

Ранее стало известно, изменит ли МОК свою позицию по России после письма европейских стран.