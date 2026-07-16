Стало известно, изменит ли МОК свою позицию по России после письма европейских стран

Международный олимпийский комитет (МОК) не изменит свою позицию по России, несмотря на то, что Эстония, Швеция, Литва, Латвия, Нидерланды, Румыния, Польша, Финляндия и Дания написали письмо, в котором предложено пересмотреть финансовые отношения с организацией, передает Reuters.

«МОК должен учитывать сложные реалии и последствия геополитической обстановки. Мы должны придерживаться своей миссии по сохранению глобальной спортивной платформы, которая вселяет надежду в мир», — заявили в МОК.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российские гандболисты были допущены до международной арены с флагом и гимном.