«Надо гнать этого лысого»: в России призвали уволить главу ФИФА

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино должен покинуть свой пост после скандала с нападающим сборной США Фоларином Балогуном. Его слова приводит Sport24.

«Инфантино сам себя уволил после такой херни. Коррупционный скандал должен быть. Это уже ни в какие ворота не лезет. Ладно судьи помогают, повторы спорных моментов не показывают, но когда решается по звонку, это уже караул. Он должен покинуть свой пост и идти заниматься своими банковскими делами», — указал он.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее глава США подтвердил свой звонок.

Чемпионом мира в 2026 году стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину — 1:0.

Ранее Инфантино призвали судить.