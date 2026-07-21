Главу ФИФА призвали судить

Бывший футболист Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» призвал судить главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Инфантино судить надо. На него уголовное дело возбуждать нужно в Швейцарии В следующем году выборы? Не выберут его. Если только Трамп не скажет, чтобы оставили», — сказал Бубнов.

Футболист национальной сборной США Фоларин Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее глава США подтвердил свой звонок.

Чемпионом мира по футболу стала Испания, обыгравшая в финале Аргентину.

Ранее Балогун рассказал о реакции сборной США на отмену красной карточки на ЧМ.