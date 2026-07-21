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«Не оцениваю по возрасту»: тренер сборной Португалии о будущем Роналду

Тренер сборной Португалии Жезуш о Роналду: не оцениваю игрока по возрасту
Pedro Nunes/Reuters

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о нападающем и капитане национальной команды Криштиану Роналду, отметив, что решение по будущему 41-летнего форварда еще не принято. Его слова приводит Footmercato.

«Когда придет время принимать решение, я поговорю лично с Криштиану и со всеми остальными игроками. Криштиану — символ Португалии, и его имя навсегда войдёт в историю. Мне очень понравилось работать с ним в «Аль-Насре». Я не оцениваю игрока по возрасту, это относится и к Криштиану», — указал он.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге форвард так и не стал победителем мирового первенства.

Роналду остается мировым рекордсменом по числу голов и матчей за сборную: на его счету 146 голов в 233 официальных встречах.

Лучшим достижением Португалии на чемпионате мира остается четвертое место в 2006 году. Роналду тогда уже играл за национальную команду.

Ранее Роналду поставил лайк под видео с теорией заговора о связи ФИФА и Аргентины.

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