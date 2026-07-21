«Раздули из мухи слона»: Роднина об уходе Петросян от Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя уход фигуристки Аделии Петросян от Этери Тутберидзе, заявил, что ни один тренер в своей работе не может избежать подобного. Ее слова приводит Sport24.

«Этери Георгиевна не оказалась исключением. Думаю, такой ажиотаж вокруг Петросян связан с тем, что чемпионат мира по футболу закончился, а тут сразу неожиданная новость. Ровно так же месяц-два назад люди носились вокруг смены гражданства Саши Плющенко. Все раздули из мухи слона, а новость абсолютно рядовая», — указала она.

20 июля спортсменка сообщила, что покидает тренерский штаб Этери Тутберидзе. Она сама больше не делала никаких комментариев о своем будущем.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее стало известно, почему Петросян ушла от Тутберидзе.