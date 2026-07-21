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Глава Ла Лиги призвал отправить президента ФИФА в отставку

Глава Ла Лиги Тебас заявил, что президент ФИФА Инфантино должен уйти в отставку
Lee Smith/Reuters

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас призвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино уйти в отставку, заявив, что всемирная руководящая организация «разрушает футбольную индустрию». Его слова приводит La Gazzetta dello Sport.

«По моему мнению, да, я думаю, что его время вышло», — указал он.

Тебас раскритиковал перерывы на питье во время чемпионата мира, длительный перерыв в финале (около 27 минут вместо заявленных изначально 17), отсрочку дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна и возможность проведения чемпионата мира с участием 64 команд в 2030 году.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее глава США подтвердил свой звонок.

Чемпионом мира в 2026 году стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину — 1:0.

Ранее Инфантино призвали судить.

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