Роднина назвала нормальным процессом уход Петросян от Тутберидзе

Ирина Роднина о будущем Петросян: я не строю прогнозы

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина прокомментировала уход фигуристки Аделии Петросян от Этери Тутберидзе, назвав это нормальным процессом, передает RT.

«Это нормальный процесс: время идет, какой-то поиск, что-то не устраивает тренера или спортсмена, где-то зашли в тупик. Ну, это нормальный процесс, чего СМИ истерику устроили. Какое будущее ждет Петросян? Я не берусь строить прогнозы», — сказала Роднина.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее стало известно, почему Петросян ушла от Тутберидзе.