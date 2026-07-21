Агент рассказал, что Тюкавин хочет перейти в «Зенит»

Агент Тимур Гурцкая рассказал на канале «Это футбол, брат!», что игрок московского «Динамо» Константин Тюкавин хочет перейти в петербургский «Зенит».

«Тема перехода Тюкавина в «Зенит» закрыта не до конца, потому что игрок хотел бы перейти. Одна из основных причин – не чемпионство, а то, что его рост в «Зените», по его мнению, будет больше, чем в «Динамо», — сказал Гурцкая.

В прошлом сезоне 23-летний форвард в 31 матче забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро, а за всю карьеру в «Динамо» на счету Тюкавина уже 182 матча и 61 забитый мяч.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Тюкавин отреагировал на слухи о переходе в «Зенит».