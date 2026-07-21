Стало известно, почему Петросян ушла от Тутберидзе

Петросян покинула Тутберидзе, так как понимала, что не будет первым номером

Основной причиной ухода фигуристки Аделии Петросян от тренера Этери Тутберидзе стало понимание спортсменки, что она не будет первым номером, передает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Это было донесено до Петросян сразу после Олимпиады, дальнейшие перспективы в штабе Тутберидзе у Аделии были туманными.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее стало известно, планирует ли Петросян завершать карьеру.