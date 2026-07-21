«Без понятия, был ли у них конфликт»: тренер об уходе Петросян от Тутберидзе

Заслуженный тренер России, призер Олимпийских игр Александр Жулин предположил, что фигуристка Аделия Петросян ушла от Этери Тутберидзе из-за Александры Трусовой, передает Sport24.

«Могу предположить, что возвращение Александры Трусовой сыграло решающую роль. Без понятия, был ли у них конфликт с Тутберидзе. Мы не знаем всю внутреннюю кухню», — сказал Жулин.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее была названа одна из версий ухода Петросян от Тутберидзе.