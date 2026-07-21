ФИФА отменила красную карточку игрока сборной Аргентины

Международная федерация футбола отменила красную карточку игрока сборной Аргентины Леандро Паредеса, которую он получил за драку в финале чемпионата мира — 2026 с Испанией. Об этом в соцсетях сообщил журналист Дэйл Джонсон.

Отмечается, что никаких дисциплинарных мер по отношению к футболисту применено не будет. Паредес получил красную карточку уже после финального свистка.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее сообщалось о том,что на ЧМ-2030 могут сыграть 64 сборные.