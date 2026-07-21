Ямаль рассказал, какой совет дал ему Месси

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что аргентинский футболист Лионель Месси посоветовал ему следовать своему пути, передает Marca.

«Месси сказал мне следовать своему пути и что будущее принадлежит нашему поколению. Эти слова стоят столько же, сколько золотая медаль, которую я ношу на шее», — сказал Ямаль.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее стали известны ближайшие планы Месси.