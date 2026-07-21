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Стали известны ближайшие планы Месси

Месси после чемпионата мира поедет в Аргентину
REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси в ближайшее время посетит родной для себя Росарио, где проживают его родители. Футболист хочет навестить отца, который испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание Diario Olé в соцсетях.

Позже Месси планирует провести время с семьей.

В финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года национальная команда Аргентины уступила испанцам в дополнительное время со счетом 0:1.

На данный момент Месси 39 лет и с 2023 года он играет за клуб «Интер Майами» в североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Ранее он выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов четыре раза, а также трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Нападающий является чемпионом мира 2022 года, серебряным призером чемпионатов мира 2014 и 2026 годов, олимпийским чемпионом 2008 года и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Он также является рекордсменом по количеству «Золотых мячей» — их у него восемь.

Ранее стало известно будущее Месси.

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