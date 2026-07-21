Стало известно будущее Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси еще не принял решение о завершении выступления за национальную сборную, сообщает Tyc Sports

По информации источника, 39-летний нападающий отправился на мундиаль без готового решения касательного своего будущего.

В финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года национальная команда Аргентины уступила испанцам в дополнительное время со счетом 0:1.

На данный момент Месси 39 лет и с 2023 года он играет за клуб «Интер Майами» в североамериканской Главной лиге футбола (MLS). Ранее он выступал за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», с которой выиграл Лигу чемпионов четыре раза, а также трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Нападающий является чемпионом мира 2022 года, серебряным призером чемпионатов мира 2014 и 2026 годов, олимпийским чемпионом 2008 года и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Он также является рекордсменом по количеству «Золотых мячей» — их у него восемь.

Ранее сообщалось, что Месси отказался лететь в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026.