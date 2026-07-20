Месси отказался лететь в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026

TyC Sports: Месси и еще девять игроков сборной не полетели в Аргентину после ЧМ

Лионель Месси и еще девять футболистов сборной Аргентины не полетели на родину после поражения в финале чемпионата мира — 2026 от национальной команды Испании. Об этом сообщает издание TyC Sports.

Согласно опубликованной информации, Месси, выступающий за американский «Интер Майами», остался в США, как и его одноклубник Родриго Де Пауль. Также в Аргентину решили не отправляться Энцо Фернандес, Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес, Херонимо Рульи, Николас Пас, Кристиан Ромеро, Науэль Молина и Хуан Муссо.

Финал чемпионата мира завершился победой Испании со счетом 1:0. Основное время встречи закончилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее в Испании назвали позором работу арбитра Славко Винчича в финале ЧМ-2026.