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Российский футболист «Локомотива» хочет пожить в Париже

Футболист «Локомотива» Батраков заявил, что хочет пожить в Париже
ФК «Локомотив» Москва

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что ему хотелось бы пожить в Париже, передает «Чемпионат».

«Хотел бы я пожить в Париже? Наверное, да. Возможно, тогда Париж откроется для меня с другой стороны, может быть, в плане жизни там похуже будет. Одно дело приехать на несколько дней, погулять, а другое — жить. Но хотелось бы», — сказал Батраков.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее в «Лионе» опровергли интерес к российскому лидеру «Локомотива».

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