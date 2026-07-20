Месси о ЧМ-2026: мне будет непросто залечить эту рану

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал пост по итогам чемпионата мира — 2026, где выразил благодарность за полученную поддержку.

«Боль очень сильная, и мне будет непросто залечить эту рану. Но вместе с ней я сохраню в памяти все хорошее. Все те матчи, в которых мы совершали невероятные камбэки, отдавая на поле все силы, навсегда останутся в памяти. Поддержка всей страны, а также труд и самоотдача этой команды помогли нам вновь стать одной из лучших сборных», — написал он.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее появилась информация, что Месси отказался лететь в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026.