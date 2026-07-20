Глава КОНМЕБОЛ Домингес заявил, что на ЧМ-2030 могут сыграть 64 сборные

Президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес на своей странице в социальной сети X сообщил, что чемпионат мира — 2030 может пройти с участием 64 сборных.

Домингес написал, что очередное расширение мундиаля может состояться в 2030 году — в год столетия турнира. По его словам, старт чемпионата пройдет в Уругвае, Аргентине и Парагвае, после чего матчи примут Испания, Португалия и Марокко.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый Международной федерацией футбола (ФИФА), позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

ЧМ-2026 выиграла сборная Испании, которая в финале турнира одолела Аргентину. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси отказался лететь в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026.