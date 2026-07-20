Футболист сборной Аргентины играл на ЧМ с переломом ребра

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес играл на чемпионате мира 2026 года с переломом ребра. Об этом пишет издание Bolavip.

Согласно опубликованной информации, именно это травма помешала футболисту выйти с первых минут в финальном матче чемпионата мира с национальной командой Испании.

Травма мучила Паредеса больше недели, что приводило к трудностями с дыханием. Указано, что тренерский и медицинский штаб сборной по согласованию с игроком и командой не раскрывали информацию о травме, чтобы не дать возможности соперникам воспользоваться этим и сфолить на Паредесе.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее появилась информация, что Лионель Месси отказался лететь в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026.