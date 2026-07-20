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Стало известно, что сказал Месси игрокам сборной Аргентины перед финалом ЧМ

Опубликованы слова Месси для игроков сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2026
REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси произнес мотивационную речь перед партнерами по команде перед финалом чемпионата мира 2026 года с национальной командой Испании. Об этом пишет Radio La Red.

«Ну же, ребята, успокойтесь, друзья, успокойтесь. Самое главное, чтобы мы оставались спокойными, давайте будем спокойными. Успокойтесь. Давайте просто подумаем об игре. Давайте забудем обо всем, давайте забудем обо всем, хорошо? Давайте выйдем и поиграем, просто подумаем об игре, друзья, ну же!» — сказал он.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее появилась информация, что Месси отказался лететь в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026.

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