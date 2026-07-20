«Прости меня»: Ямаль рассказал о своем разговоре с Месси после финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о беседе с нападающем сборной Аргентины Лионелем Месси после финала чемпионата мира — 2026, указав, что попросил у него прощения. Его слова приводит Sport24 со ссылкой на иностранные СМИ.

«Лео — величайший для меня, мой кумир, мое все. Я подошел к нему и просто сказал: «Прости меня». Он ответил: «Поздравляю, ты заслуживаешь этого еще больше». Я поцеловал его, обнял и попытался утешить. Такие моменты значат больше, чем футбол. Я всегда буду уважать Лео Месси», — заявил 19-летний испанец.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее появилась информация, что Месси отказался лететь в Аргентину после поражения в финале ЧМ-2026.