Во время шоу ЧМ-2026 на поле появились надписи на русском языке

Во время шоу в перерыве ЧМ-2026 на поле появились надписи на русском языке

Во время шоу в перерыве чемпионата мира — 2026 по футболу на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) на поле появились надписи на русском языке. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

На большом баннере, который был расположен на газоне, организаторы разместили слова «любовь», «мир», «связь» и «исследовать», а также фразу «рука об руку». Таким образом они подчеркнули футбольное единство всех стран. Также была изображена футболка с надписью «Russia».

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Стоит отметить, что сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Ранее в Испании назвали позором работу арбитра Славко Винчича в финале ЧМ-2026.