Футболист сборной Испании Кукурелья ответил, сделает ли татуировку с лицом тренера

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья подтвердил, что выполнит данное в июне обещание и сделает татуировку с изображением главного тренера команды Луиса де ла Фуэнте после победы на чемпионате мира 2026 года. Его слова передает журналисту Фабрицио Романо.

«Мне нужно подумать, в каком месте сделать татуировку с де ла Фуэнте! Она будет на видном месте! Подумаю об этом во время полета домой», — заявил Кукурелья.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее сборная Нидерландов получила приз за честную игру на ЧМ-2026.