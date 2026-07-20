Сборная Нидерландов получила приз за честную игру на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов впервые получила приз ФИФА за честную игру на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов по итогам чемпионата мира 2026 года получила от Международной федерации футбола (ФИФА) приз за честную игру. Об этом сообщается на сайте организации.

Нидерланды завершили турнир на стадии 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти со счетом 1:1. За четыре матча команда получила три желтые карточки.

Приз вручается с 1970 года. Бразилия получала его четыре раза, Испания и Англия — по три. Нидерланды награждены впервые.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее в сборной Аргентины заявили, что испанцы «неделю ныли» о судействе на ЧМ.