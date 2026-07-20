«Подарил нам яркие моменты жизни»: сборная Аргентины о Месси на ЧМ-2026

В сборной Аргентины поблагодарили Месси за преданность

Пресс-служба сборной Аргентины после финального матча чемпионата мира 2026 года опубликовала обращение к своему капитану Лионелю Месси.

«Твои слезы — это наши слезы, капитан. Ты подарил нам самые яркие моменты жизни. Спасибо за преданность, волшебство и за то, что отдавал себя до последней секунды», — сказано в посте.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса. «Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для Месси этот финал стал третьим в карьере (после 2014, 2022 и 2026 годов). В 2022 году аргентинец стал чемпионом мира, обыграв Францию в серии пенальти.

Предыдущим чемпионом являлась сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее тренер Аргентины не сдержал слез после матча ЧМ с Испанией.