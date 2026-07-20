«Я ранен»: тренер сборной Аргентины расплакался после поражения в финале ЧМ-2026

Тренер Аргентины Скалони не сдержал слез после матча ЧМ с Испанией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не смог сдержать слез на пресс-конференции после финального матча чемпионата мира 2026 года против Испании.

«Я ранен! Ранен душой. Простите», — сказал Скалони и заплакал.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Предыдущим чемпионом являлась сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее президент Аргентины обратился к сборной после провала в финале ЧМ-2026.