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«Все будет зависеть от обороны»: Хабиб назвал фаворита финала ЧМ-2026

Хабиб Нурмагомедов выбрал Испанию фаворитом финала ЧМ-2026
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в своем Telegram-канале заявил, что будет болеть за сборную Испании в финале чемпионата мира против Аргентины.

«Лучше вывески, по-моему, и не может быть. Испанская машина по работе с мячом против духовитой команды Аргентины. Я считаю, что в этом матче все будет зависеть от обороны — кто лучше сыграет в обороне, тот и будет успешен. Никогда не думал, что буду так сильно болеть за Испанию», — написал Хабиб.

Финал чемпионата мира Испания — Аргентина состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США), начало запланировано в 22:00 по московскому времени. «Газета» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал прогноз на финальный матч ЧМ-2026.

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