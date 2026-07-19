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«Не верю, что мы сильно отстали»: обладатель Кубка Гагарина об уровне российского хоккея

Слепышев заявил, что отставание российского хоккея от мира незначительно
Артем Пряхин/РИА Новости

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Антон Слепышев на площадке VK Fest оценил текущий уровень российского хоккея на фоне отстранения национальной команды от международных турниров. Его слова передает «Чемпионат».

«Я, честно, не верю в то, что мы сильно отстали от международной арены. Потом также по результатам прошлого чемпионата мира те же норвежцы показали бронзу, обыграв канадцев, я считаю, уровень КХЛ подрос, именно подрос в плане уровня мирового хоккея, какие тенденции сейчас. Поэтому я считаю, что наша сборная вернётся абсолютно конкурентоспособной», — заявил Слепышев.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Вячеслав Фетисов раскритиковал методы подготовки юных хоккеистов в России.

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