«Особенное ощущение»: Рублев о завоевании первого титула в сезоне-2026

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы над итальянцем Лучано Дардери на турнире ATP-250 в шведском Бостаде. Его слова приводит пресс-служба ATP.

«Я прекрасно себя чувствую. Победить здесь во второй раз — это особенное ощущение. Мне сейчас даже сложно что-то сказать, потому что матч только закончился, и я все еще нахожусь под влиянием эмоций и адреналина. Я счастлив, что смог показать хороший теннис на этой неделе и выиграть титул», — сказал Рублев.

Матч длился 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3. Это первый титул Рублева в сезоне-2026. Всего у него 18 побед на турнирах ATP.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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