Российская теннисистка вышла замуж за своего тренера

Российская теннисистка Людмила Самоснова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что вышла замуж.

Мужем 27-летней спортсменки стал ее давний спутник и тренер — итальянец Алессандро Думитраке. Церемония бракосочетания прошла в Италии.

Самсонова — победительница девяти турниров WTA (из них пять — в одиночном разряде); победительница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России. В текущем игровом сезоне Самсонова занимает места около 69-го в мировом рейтинге.

До 2018 года Самоснова представляла Италию, после чего возникли проблемы с оформлением паспорта, и она приняла решение выступать за Россию.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка не сумела выйти в финал турнира в Афинах.