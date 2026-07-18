Российский боец UFC заявил, что Макгрегору пора уходить

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян заявил, что Конору Макгрегору пора уходить, передает MMA Fighting.

«Конор много сделал для этого спорта, для UFC, и он величайший в нашем спорте, потому что из-за него многие люди начали смотреть UFC, и он изменил игру. Но пришло время ему уйти, если только UFC не даст ему суперлегкий бой», — сказал Царукян.

12 июля Макгрегор и Макс Холлоуэй встретились в октагоне на турнире UFC 329. Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

Ранее Макгрегор ответил на слухи об употреблении наркотиков.