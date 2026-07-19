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«Губастенький»: Собчак показала фото с игроком сборной Норвегии Холандом

Собчак показала селфи с Холандом на показе Dolce & Gabbana
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своих соцсетях фото с нападающим сборной Норвегии Эрлингом Холандом, сделанное на показе Dolce & Gabbana в итальянской Таормине.

«Познакомилась с моделью Dolce & Gabbana на показе. Красивый. Губастенький, прям как Лопырева. Явно увлекается футболом — говорит, сегодня какой-то важный матч, и выиграет Аргентина. Инфа 100%. Ваш Барсук Ксения Собчак. А если серьезно, я сама не поняла, мне нужно было это селфи», — написала Собчак.

Холанд пришел на мероприятие с девушкой, позже Собчак ужинала с ними.

Всего на чемпионате мира — 2026 Холанд забил 7 голов в 5 матчах.

В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия уступила Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1. На 36 минуте матча счет открыл норвежец Андреас Шельдеруп. В конце тайма Джуд Беллингем сравнял счет. В самом начале овертайма он оформил дубль и вывел Англию вперед.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее Холанд дал совет фанатам сборной Англии.

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