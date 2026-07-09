Холанд дал совет фанатам сборной Англии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд заявил, что болельщикам сборной Англии надо быть скромными перед матчем 1/4 финала чемпионата мира, передает Sky Sports.

«Я думаю, что всем необходимо оставаться скромными. Но они должны быть уверены в проходе их сборной, это однозначно. Это Англия», — сказал Холанд.

Встреча запланирована на 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами. Старт намечен на 00:00 по московскому времени.

В 1/8 финала Франция выбила Парагвай, сборная Марокко оказалась сильнее Канады, Англия одолела Мексику, бельгийцы обыграли соперников из США в скандальном матче, где принял участие игрок Фоларин Балогун, которому Международная федерация футбола отменила красную карточку после звонка президента США Дональда Трампа. Норвегия сенсационно победила Бразилию, Испания выбила Португалию с Криштиану Роналду, а Аргентина с Лионелем Месси обыграла Египет, уступая 0:2 к 79-й минуте. Швейцария провела заключительный матч стадии 1/8 финала и по пенальти одолела Колумбию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующий чемпион — сборная Аргентины, которая в финале 2022 года оказалась сильнее команды Франции.

Ранее сообщалось о том, что матч Норвегия — Англия на ЧМ-2026 могут перенести.