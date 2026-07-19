«Наконец смогут показывать мастерство»: Глейхенгауз о допуске россиян

Хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал решение ISU о допуске российских фигуристов к международным турнирам в нейтральном статусе. Его слова передает «Чемпионат».

«Наконец наши спортсмены смогут показывать свое мастерство, нашу тренерскую работу и постановки на международной арене. Уже в более полном объеме, чем это было на последней Олимпиаде, где у нас было всего два спортсмена», — сказал Глейхенгауз.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. На Олимпиаде выступили Гуменник и Петросян, но на дальнейший чемпионат мира россиян не допустили.

Ранее Аделия Петросян получила нейтральный статус от ISU.