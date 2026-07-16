Аделия Петросян получила нейтральный статус от ISU

Петросян и еще четыре фигуриста получили нейтральный статус от ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус пятерым российским фигуристам, выступающим в одиночном катании.

Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева и Григорий Федоров получили право участвовать в соревнованиях под эгидой ISU без национальной символики.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Российские фигуристы не выступали на международных стартах с 2022 года. ISU в мае 2025 года перед Олимпиадой-2026 одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. На Олимпиаде выступили Гуменник и Петросян, но на дальнейший чемпионат мира россиян не допустили.

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