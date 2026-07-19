«Не со слезами на глазах»: вратарь «ПСЖ» Сафонов уезжает из России

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале сообщил, что завершает индивидуальные тренировки на спортивной базе в подмосковном Новогорске.

«Потому что индивидуальный этап подготовки затянулся у меня. Не сказать, что я прямо отдыхал. Я поработал качественно. Поэтому я считаю, что подойду к сезону во всеоружии. Не со слезами на глазах, но с классными эмоциями. Прощаюсь с этой базой и надеюсь, что в сентябре сюда вернусь», — указал он.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее появилась информация, что у Сафонова может появиться новый конкурент в «ПСЖ».