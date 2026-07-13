У Сафонова может появиться новый конкурент в «ПСЖ»

Французский «ПСЖ» хочет подписать вратаря итальянской «Пармы» и сборной Японии Дзиона Судзуки. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно опубликованной информации, парижский клуб уже начал переговоры о трансфере голкипера, который был основным в составе сборной Японии на чемпионате мира — 2026.

Летом 2026 года «ПСЖ» уже подписал контракт с 18-летним итальянским вратарем Алессандро Лонгони. Таким образом, клуб усиливает конкуренцию для российского вратаря Матвея Сафонова, который во второй части сезона-2025/26 стал первым номером команды.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонов назвал самый ответственный матч в карьере.