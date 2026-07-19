«Его неправильно использовали»: Овечкин о Роналду на ЧМ-2026

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью FONtour поддержал португальского нападающего Криштиану Роналду после неудачного выступления на чемпионате мира — 2026.

«Как не тянет? Он все равно один из лучших игроков. Может быть, неправильно его использовали, не давали передачи. Если посмотреть по моментам, он всегда открывался, показывал: дайте мяч. А никто ему не давал. Раньше-то как: если он поднял руку, сразу ему давали, и он там разбирался», — указал он.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге форвард так и не стал победителем мирового первенства.

Роналду остается мировым рекордсменом по числу голов и матчей за сборную: на его счету 146 голов в 233 официальных встречах.

Лучшим достижением Португалии на чемпионате мира остается четвертое место в 2006 году. Роналду тогда уже играл за национальную команду.

Ранее Роналду установил антирекорд всех времен на чемпионатах мира.