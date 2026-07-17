Роналду установил антирекорд всех времен на чемпионатах мира

Роналду установил антирекорд на ЧМ по голам в плей-офф

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил антирекорд на чемпионатах мира, сообщает OptaJoe.

Футболист стал первым нападающим, который провел десять матчей в плей-офф и не забил ни одного мяча с игры.

Единственный гол Роналду в матчах плей-офф на чемпионатах мира — с пенальти в 1/16 финала текущего турнира против Хорватии.

Португальцы проиграли Испании в 1/8 финала чемпионата мира со счетом 0:1. Роналду, в активе которого пять побед в Лиге чемпионов, две выигранные Лиги наций, титул чемпиона Европы и пять «Золотых мячей», перед игрой объявил, что этот чемпионат мира станет последним в его карьере. В итоге форвард так и не стал победителем мирового первенства.

Роналду остается мировым рекордсменом по числу голов и матчей за сборную: на его счету 146 голов в 233 официальных встречах.

Лучшим достижением Португалии на чемпионате мира остается четвертое место в 2006 году. Роналду тогда уже играл за национальную команду.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза заявил, что Роналду поедет на Евро-2028.